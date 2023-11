Trasporti: Trenitalia, nessun impatto da fermata Ciampino per Lollobrigida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fermata a Ciampino “non ha comportato ulteriore ritardo per i viaggiatori, né ripercussioni sulla circolazione, né costi aggiuntivi per l'azienda”. Lo afferma Trenitalia in merito alla fermata straordinaria per far scendere il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Il treno si è fermato poco dopo Roma Termini per quanto stava accadendo in linea e la deviazione via Cassino è stata decisa anche in virtù della fermata già prevista a Napoli Afragola. Dopo la ripartenza, è stata disposta la fermata presso la stazione di Ciampino, dove sono scese le istituzioni presenti a bordo, per poter far fronte a impegni istituzionali. Le motivazioni per cui un treno effettua una fermata straordinaria sono diverse. Fra queste, ad esempio, interventi del 118, presenza a bordo treno di viaggiatori intemperanti o casi di ordine pubblico”, aggiunge Trenitalia. (Rin)