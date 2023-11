Ue: Tajani su voto imballaggi, passo avanti notevole, valutazione positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il voto del Parlamento europeo sul “Regolamento packaging” è un notevole passo in avanti sulla via di un aggiornamento equilibrato del regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degu Affari Esteri Antonio Tajani a Berlino, dove è impegnato nel vertice bilaterale con il governo tedesco. “La nostra valutazione è positiva: sono stati approvati molti emendamenti della Commissione Itre nel senso delle posizioni auspicate dall’Italia”. Le decisioni dell’Europarlamento andranno valutate adesso dal Consiglio dell'Ue, che ha una riunione il 18 dicembre e dovrà tenere conto di questo voto. “L’Italia sta lavorando da molto tempo per creare un fronte di Stati sensibili su questo tema, un gruppo che si è molto ampliato negli ultimi giorni. Contiamo che questo voto rafforzi ulteriormente le nostre posizioni”, aggiunge Tajani. “Questo risultato è un ulteriore esempio del gioco di squadra in cui il governo è impegnato con il Parlamento, le amministrazioni dello Stato e le associazioni imprenditoriali per favorire il sistema produttivo italiano, in un caso che coinvolge il 30 per cento del Pil italiano”. (segue) (Res)