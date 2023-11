Ue: Tajani su voto imballaggi, passo avanti notevole, valutazione positiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare sono passati gli emendamenti che valorizzano il riciclo (in cui l’Italia eccelle). E’ stata superata l’idea oltranzista di sostituire ex abrupto il riciclo con il riuso. Sono stati preservati quindi investimenti e innovazioni industriali su cui l’Italia è all’avanguardia, per valorizzare packaging riciclabile. In particolare sono passate: l’esenzione dai divieti stabiliti dal testo sulla base del life-cycle assesment e raccolta differenziata; l'esenzione per i divieti “Horeca” (hotelerie, restaurant, café) sulla base della raccolta differenziata (molto importante per Italia, dato che produciamo gran parte dei bicchieri, piatti, materiali riciclabili); la definizione di packaging composito, di riciclo di alta qualità e di riciclabilità (permette di evitare mannaie su tutta una serie di tipologie). (Res)