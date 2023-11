Moldova: ministro Difesa romeno, adesione del Paese al Sedm è passo significativo per coesione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'adesione della Moldova al Processo ministeriale per la difesa dell'Europa del Sud-Est (Sedm) rappresenta un passo significativo per la coesione e la sicurezza regionale. Lo ha detto ad Ankara il ministro della Difesa romeno, Angel Tilvar. La capitale turca ospita fino a giovedì l'incontro del Sedm. "Sono felice che i nostri sforzi per convincere tutti i membri del Sedm a votare per l'adesione della Moldova a questo formato abbiano avuto successo", ha detto Tilvar. "Le strette relazioni e la cooperazione con la Turchia, evidenziate dal successo della riunione ministeriale di Ankara, sono un esempio ammirevole del nostro solido partenariato. "Questa collaborazione riafferma l'impegno comune per la stabilità e la prosperità regionale. Ho colto questa occasione per esprimere, insieme al mio omologo, la mia fiducia che presto concluderemo i negoziati sul progetto contro le mine marine nel formato trilaterale Turchia - Romania - Bulgaria", ha detto Tilvar che ha inoltre sottolineato il ruolo essenziale della Brigata dell'Europa Sudorientale (Seebrig) per la regione. (Rob)