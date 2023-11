Violenza donne: Schlein, sentito Meloni, rendere obbligatoria educazione affettiva in tutte le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Approviamo una legge che renda obbligatoria l'educazione al rispetto all'affettività in tutte le scuole d'Italia in tutti i cicli scolastici, lavoriamo sulle emancipazione economica delle donne che è parte essenziale della prevenzione anche alla violenza di genere”. A dirlo è stata la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, aprendo con la sua relazione la direzione nazionale del partito. Con Giorgia Meloni “ci siamo sentite anche in queste ore perché ho voluto chiedere di cercare un terreno comune sulla prevenzione della violenza di genere”, ha aggiunto. (Rin)