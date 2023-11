Veneto: assessore Protezione civile, necessario non sottovalutare mai i rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario "non sottovalutare mai i rischi". Lo ha ribadito Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione civile nel corso dell'ultima tappa autunnale del format Scuola Sicura Veneto andato in scena oggi, in provincia di Verona. Nel corso della mattinata, si è svolta un'esercitazione che ha visto i ragazzi coinvolti in un forte terremoto che ha interessato il territorio provinciale di Verona, colpendo in particolare l'area del comune di Villafranca di Verona, tra cui l'istituto "Stefani -Bentegodi", dove si è svolta la giornata. "Anche nella tappa odierna, con cui abbiamo concluso il percorso per il 2023 costituito da due appuntamenti per ogni provincia, uno in primavera e uno in autunno - ha spiegato l'assessore Gianpaolo Bottacin -, diversi sono stati gli scenari prospettati agli alunni con le varie criticità, con l'obiettivo di educarli a tenere sempre comportamenti sicuri". "Capire i rischi e tenersi lontani dai medesimi è cosa fondamentale da apprendere - ha spiegato Bottacin ai ragazzi-. Non vanno banalizzati. Non incorrete nell'errore di sottovalutarli, magari per un selfie, cosa da non fare mai in certe situazioni". (Rev)