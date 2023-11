Balcani: presidente Montenegro a incontro Paesi Nato di Skopje, continueremo a sostenere Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro continuerà a sostenere la Nato. Lo ha affermato il primo ministro montenegrino Milojko Spajic a margine dell'incontro informale dei capi di Stato e di governo dei membri della Nato dell'Europa sudorientale di Skopje, al quale ha partecipato anche il premier della Macedonia del Nord, Dimitar Kovacevski, l'omologo albanese, Edi Rama, e il presidente croato, Zoran Milanovic, assieme al Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". "Come rappresentante del Montenegro sono molto contento che il mio primo viaggio sia il vertice della Nato in Macedonia del Nord, che si trova nel cuore dei Balcani e che dimostra l'impegno dell'Alleanza nei Balcani", ha detto Spajic. "Siamo molto lieti di far parte di questa alleanza. Continueremo a sostenere l'Alleanza e a lottare per un partenariato Nato credibile e attivo", ha sottolineato il premier di Podgorica.(Seb)