Energia: Pd, governo metta risorse per le comunità energetiche

- "Il via libera dell'Europa al decreto sulle rinnovabili, dopo mesi di ritardi del governo Meloni, sblocca una situazione che si trascinava da troppo tempo e che ha limitato fino ad oggi nel nostro paese la diffusione di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Attendiamo adesso di conoscere nel dettaglio il provvedimento per verificare se siano state recepite le indicazioni delle imprese e dei consumatori e se siano realmente presenti misure efficaci ed incentivi adeguati per un settore dalle enormi potenzialità per il fabbisogno energetico nazionale". Lo affermano Simona Bonafè, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito democratico e Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente. (Rin)