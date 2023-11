Francia: premier Borne lancia appello alla "decenza" su omicidio Thomas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier francese Elisabeth Borne ha lanciato un appello alla "decenza" dopo la morte di Thomas, un 16enne rimasto ucciso in una rissa scoppiata questo fine settimana a Crèpol, piccolo comune non lontano da Grenoble. "Utilizzare questo dramma per giocare sulle paure significa mancare di dignità e di rispetto per le vittime", ha spiegato Borne. I fatti risalgono alla notte tra il 18 e il 19 novembre, quando una decina di persone armate di coltelli e bastoni ha cercato di fare irruzione in una sala dove si stava svolgendo una festa. Dopo aver ferito il vigilante che cercava di bloccargli l'ingresso, è scoppiata una rissa tra i giovani e i partecipanti alla festa. Thomas è stato ucciso da una pugnalata ricevuta nel petto. I Repubblicani e partiti di estrema destra come il Rassemblement National di Marine Le Pen hanno commentato quanto accaduto lasciando intendere che i responsabili sono giovani di origine immigrata che vivono nelle banlieue. Gli inquirenti hanno fermato nove persone sospettate di essere membri del gruppo che ha provocato i disordini. Tra queste c'è anche un ventenne di nazionalità francese considerato dagli inquirenti come il responsabile dell'omicidio di Thomas. Il giovane abita nel centro di Romans-sur-Isere, comune limitrofo a Crèpol, dove oggi si è tenuta una marcia in ricordo del ragazzo ucciso. (Frp)