Violenza donne: Manzi (Pd), serve prevenzione, ora lavorare in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla violenza contro le donne "non ci si divide. Il governo dia un segnale, accogliendo e rilanciando tutto il lavoro fatto in questi anni. Non vanno disperse esperienze importanti solo per piantare una bandierina politica: possiamo costruire, partendo dalle linee guida sull'educazione al rispetto varate dalla ministra Fedeli nel 2017, interventi ancora più efficaci che mettano le scuole nella condizione di offrire agli studenti strumenti sempre più efficaci. Non cambiamo le carte in tavola ma potenziamo quanto già esiste con risorse adeguate". Lo afferma, in una nota, Irene Manzi, responsabile Scuola del Partito democratico, che aggiunge: "Negli anni scorsi è stato fatto un lavoro importante, in Parlamento sono depositate proposte articolate: il ministro Valditara non cancelli con un tratto di penna anni di attività. Abbiamo sempre detto che la prevenzione fondata sull'educazione all'affettività e al rispetto è uno strumento fondamentale per contrastare la violenza di genere; siamo contenti che il governo Meloni sia arrivato alla stessa consapevolezza. Tuttavia, non basta un singolo progetto, con contenuti limitati, serve una discussione ampia e condivisa. Ora - conclude Manzi - si lavori per davvero ai percorsi di educazione al rispetto e si coinvolga il Parlamento". (Com)