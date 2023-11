Governo: Zucconi (Fd'I) su Lollobrigida, basta odio sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo arrivati all’ennesima trovata insensata da parte di un’opposizione che non sa far altro che polemizzare sul nulla, questa volta attaccando il ministro Lollobrigida. La sua colpa? Scendere da un treno in ritardo, per fare in modo di arrivare in tempo all’inaugurazione del parco di Caivano e senza nulla comportare agli altri passeggeri. Anziché aizzare l’odio sociale, bisognerebbe spiegare che il ministro non stava andando a fare una scampagnata di piacere, bensì stava cercando di fare il suo lavoro al meglio”. Lo scrive, in una nota, il segretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. (Com)