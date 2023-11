Ue: Salini (FI), vittoria Forza Italia su emendamenti regolamento imballaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto sul regolamento imballaggi, con gli emendamenti approvati oggi nella posizione negoziale del Parlamento europeo di Strasburgo, rappresenta una vittoria per Forza Italia e il Partito popolare europeo (Ppe). Lo ha affermato in una nota l'europarlamentare di Forza Italia e relatore Ppe sul nuovo regolamento imballaggi, Massimiliano Salini. "Abbiamo ottenuto una grande vittoria su tutta la linea, salvando il modello del riciclo e il sistema industriale e agricolo italiano. Le nostre richieste sono state accolte: se ricicli sei premiato e puoi continuare a farlo, no a target insostenibili di riuso", ha dichiarato il parlamentare europeo. "Abbiamo così bloccato la deriva Ue verso il riuso spinto, sventando le minacce più insidiose al sistema industriale italiano, al modello di consumo dei cittadini e allo sviluppo economico dell'Europa. Con una serie eccezionale di emendamenti, circa duemila tra Commissioni e plenaria, abbiamo infatti apportato modifiche sostanziali al testo della Commissione Envi, tornando all'obiettivo originario: non ridurre gli imballaggi ma diminuire i rifiuti", ha aggiunto Salini. "Mantenendo le confezioni monouso, da un lato salvaguardiamo la sicurezza dei cittadini, in primis nel settore alimentare, dall'altro diminuendo i rifiuti tuteliamo l'ambiente. In questo modo preserviamo i prodotti monouso riciclabili, che dopo l'utilizzo non diventano rifiuti ma entrano nella filiera della 'circular economy' come materia prima per nuovi prodotti. Un ambito che vede l'Italia campione di riciclo: il nostro Paese è la potenza manifatturiera che con le sue best practice può consentire all'Ue di centrare prima e meglio gli obiettivi nell'economia circolare", ha proseguito l’europarlamentare. (segue) (Beb)