Ue: Salini (FI), vittoria Forza Italia su emendamenti regolamento imballaggi (2)

- Salini ha sottolineato che “ancora una volta, in Europa, la compattezza del centrodestra consente una solida difesa del nostro sistema Paese, rimediando alle dannose divisioni interne della sinistra”. “Grazie ai nostri emendamenti, siamo riusciti in particolare a trovare un punto di equilibrio tra riciclo e riuso, cambiando l'allegato 5 dell'articolo 22 in funzione del principio di sicurezza alimentare e tutela della salute pubblica, rivedendo drasticamente l'elenco degli imballaggi monouso vietati dalla Commissione", ha spiegato l'eurodeputato. "La gran parte degli imballaggi monouso a contatto con gli alimenti resterà sul mercato unico europeo: sono più efficienti del prodotto riutilizzabile, anzitutto sul piano della sicurezza. Inoltre il Parlamento dovrà essere coinvolto nelle modifiche dell'allegato, impedendo decisioni unilaterali della Commissione. Al fast food non si dovrà quindi bere da bicchieri utilizzati da altri e lavati decine di volte, con enorme spreco di acqua e detergenti; ancora, al supermercato, frutta e verdura, a prescindere dal peso, conserveranno le caratteristiche di sicurezza, freschezza e salubrità che oggi sul mercato sono in grado di garantire solo le confezioni monouso riciclabili. Vittoria anche sull'articolo 26: massima cautela nei target del riuso, che può funzionare solo a determinate condizioni. Basti pensare alle enormi criticità legate al massiccio impiego di acqua, risorsa che lo stesso esecutivo Ue classifica come scarsa. Le istituzioni europee dovranno rivedere corposamente gli obiettivi di riuso in funzione del 'life cycle assessment', valutando il ciclo vita degli imballaggi e calcolando tutti i fattori in gioco", ha concluso Salini nella nota. (Beb)