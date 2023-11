Energia: Gava su Cer, rafforziamo produzione rinnovabile e rendiamo cittadini protagonisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il via libera della Commissione Ue, le Comunità energetiche rinnovabili “diventano realtà nel nostro Paese, che potrà produrre e disporre di ulteriore energia rinnovabile, realizzando nuovi impianti e rendendo territorio e i cittadini protagonisti della capacità energetica nazionale”. Così in una nota il viceministro all'Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava, sulle Cer. “Un nuovo modello di autoproduzione e autoconsumo, pienamente validato dalle istituzioni comunitarie, su cui investiamo 2,2 miliardi di risorse Pnrr, con il quale centriamo il triplice obiettivo di tutelare l'ambiente, rafforzare la nostra indipendenza energetica e contenere i costi per imprese e famiglie grazie a tariffe incentivanti”, aggiunge. (Rin)