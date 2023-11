Tunisia: ministra Giustizia auspica un nuovo approccio giudiziario agli assegni scoperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sessione plenaria dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, la camera bassa della Tunisia), incentrata sulla votazione del progetto di bilancio del ministero di Giustizia per il 2024, la titolare del dicastero, Leila Jaffel, ha auspicato un "nuovo approccio" agli assegni scoperti nel contesto dell'articolo 411 del Codice di commercio. Questo approccio "più completo" mira a una riformulazione dell'articolo 411, integrando misure repressive e procedurali per gestire gli assegni, come dichiarato dal ministro durante la sessione plenaria dell'Arp dedicata al progetto di bilancio del Dipartimento di giustizia per il 2024. Attualmente, l'articolo 411 prevede una pena di cinque anni di reclusione e una multa che può arrivare al 40 per cento dell'importo dell'assegno o del saldo della provvista, con una soglia minima del 20 per cento. La nuova formulazione dell'articolo propone la creazione di una piattaforma elettronica dedicata al trattamento degli assegni, affrontando anche questioni di conciliazione e mediazione per il recupero crediti. La ministra Jaffel ha respinto l'affermazione di alcuni parlamentari secondo cui più di 7 mila persone sono detenute per frode di assegni, sostenendo che il numero reale di detenuti è inferiore a 427, di cui 238 condannati e 189 in stato di arresto. Ha inoltre precisato che i reati relativi agli assegni scoperti costituiscono solo l'1,5 per cento di tutti i casi pendenti davanti ai tribunali, che ammontano a più di 200 mila casi. (Tut)