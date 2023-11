Regno Unito: Hunt, pensioni pubbliche aumenteranno dell'8,5 per cento il prossimo aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, ha affermato che il governo è pienamente impegnato a favore del triplo blocco delle pensioni. Hunt ha dichiarato che dall'aprile 2024 il governo aumenterà la nuova pensione statale completa dell'8,5 per cento, per un valore fino a 900 sterline (1030 euro) in più all'anno. "Si tratta di uno dei più grandi aumenti mai registrati nelle pensioni statali, a dimostrazione del fatto che un governo conservatore sosterrà sempre i nostri pensionati", ha detto Hunt. (Rel)