Energia: Monti (Edison), contro povertà operatori facciano sistema con tutti gli attori coinvolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La povertà energetica è un fenomeno complesso non facile da inquadrare e gli operatori energetici responsabili devono contribuire nella risposta a questa emergenza facendo sistema con tutti gli attori coinvolti”. Lo ha affermato Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, in occasione della quinta plenaria del Manifesto "Insieme per contrastare la povertà energetica" promosso da Banco dell'energia. Per le ragioni citate prima “abbiamo subito condiviso l'iniziativa del Banco dell'Energia come progetto di aggregazione delle forze e delle energie. E' una iniziativa che richiama molto bene il tema delle partnership, in un momento in cui bisogna pensare in maniera sistemica ed alle aziende è richiesto un particolare sforzo di sostegno al sociale”. Rilevante in questo senso “è l'impostazione dei progetti che si basa sia su misure di protezione che agiscono sul breve periodo, che di prevenzione di medio lungo periodo. In questo ultimo caso - ha aggiunto - hanno un ruolo fondamentale la formazione al consumo ma anche strumenti come le comunità energetiche, che possono aiutare strutturalmente le famiglie più fragili dotandole di un potenziale di auto-produzione rinnovabile”.(Rin)