Energia: Tasca (A2a), contro povertà favorire accesso equo

- “Come anche indicato nella recente Raccomandazione della Commissione europea in materia di povertà energetica, per contrastare in maniera decisa questo fenomeno è indispensabile un approccio sistemico". Lo ha sottolineato Roberto Tasca, presidente di A2a, in occasione della quinta plenaria del Manifesto "Insieme per contrastare la povertà energetica" promosso da Banco dell'energia. Lo stesso ha poi chiarito: “E’ importante mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica e degli stakeholder e contemporaneamente avviare iniziative per favorire un accesso equo all'energia. Il riconoscimento da parte del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a tutti progetti del Banco, sottolinea la validità della direzione che abbiamo intrapreso". (Rin)