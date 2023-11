Medio Oriente: premier danese Frederiksen, rilascio ostaggi è sviluppo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parziale liberazione degli ostaggi israeliani da Gaza è uno "sviluppo importante in Medio Oriente". Lo ha affermato la premier danese Mette Frederiksen. Per il capo del governo di Copenaghen si tratta di un "Passo cruciale con il rilascio di alcuni ostaggi", insieme "all'accordo sulla pausa umanitaria per portare aiuti a Gaza". "La Danimarca chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi", ha aggiunto Frederiksen. (Sts)