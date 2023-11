Energia: Damiani (FI), comunità rinnovabili svolta per sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il via libera della Commissione europea al decreto italiano che disciplina le comunità energetiche rinnovabili, il nostro Paese potrà imprimere una svolta verso la sostenibilità. I territori potranno mettere in campo percorsi di approvvigionamento energetico nel pieno rispetto dell'ambiente. Il governo italiano, con l'impegno del ministro Pichetto Fratin, si è fatto interprete e promotore di questa concezione, che rappresenta un passaggio importante per raggiungere la decarbonizzazione. Forza Italia si conferma sostenitrice di un 'ambientalismo liberale' perfettamente compatibile con lo sviluppo economico". Lo dichiara il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione bilancio, Dario Damiani. (Rin)