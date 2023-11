Energia: Dal Fabbro (Iren), accesso a risorse fattore fondamentale contro povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La difficile situazione geopolitica ha dimostrato, soprattutto nel corso del 2022, come le tensioni internazionali possano avere impatti diretti sull'energia, creando forti oscillazioni di prezzo che mettono in crisi, non solo imprese e servizi, ma soprattutto famiglie e soggetti fragili della società." Lo ha rimarcato Luca Dal Fabbro, presidente di Iren, in occasione della quinta plenaria del Manifesto "Insieme per contrastare la povertà energetica" promosso da Banco dell'energia. "Iren - ha sottolineato - da sempre sensibile alle esigenze dei territori in cui opera, si è prodigata da subito nel fornire un sostegno tangibile alle comunità locali. L'accesso alle risorse energetiche è un fattore fondamentale, non solo per una vita dignitosa ma anche per un futuro di speranza e di crescita, sia per la generazione di oggi che per quelle di domani. Grazie all'adesione al Banco dell'Energia - ha poi concluso - Iren si è dotata di un ulteriore strumento per raggiungere l'obiettivo più sfidante: rendere l'energia una risorsa primaria a cui tutti possono accedere senza alcun distinguo”. (Rin)