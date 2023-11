Africa: Oms-Unicef-Gavi, giunte in Camerun 330 mila dosi del primo vaccino contro la malaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate le spedizioni dell'Rts,S, il primo vaccino contro la malaria raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), con 331.200 dosi arrivate ieri sera a Yaoundé, in Camerun. La consegna - riferisce un comunicato congiunto di Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), Oms e Gavi - è la prima in un Paese non coinvolto in precedenza nel programma pilota per il vaccino contro la malaria e indica che la vaccinazione contro la malaria nelle aree a più alto rischio del continente africano inizierà a breve. Quasi ogni minuto, un bambino sotto i cinque anni muore di malaria. Nel 2021 ci sono stati 247 milioni di casi di malaria a livello globale che hanno causato 619 mila decessi. Di questi decessi, il 77 per cento riguardava bambini sotto i cinque anni, soprattutto in Africa. Il peso della malaria è massimo nel continente africano, che rappresenta circa il 95 per cento dei casi globali di malaria e il 96 per cento dei decessi correlati nel 2021. Nelle prossime settimane è previsto l'arrivo di altre 1,7 milioni di dosi di vaccino Rts,S in Burkina Faso, Liberia, Niger e Sierra Leone, mentre altri Paesi africani riceveranno le dosi nei prossimi mesi. Ciò significa che diversi Paesi si trovano ora nella fase finale dei preparativi per l'introduzione del vaccino contro la malaria nei programmi di vaccinazione di routine, che dovrebbero vedere la somministrazione delle prime dosi nel primo trimestre del 2024. (segue) (Com)