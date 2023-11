Africa: Oms-Unicef-Gavi, giunte in Camerun 330 mila dosi del primo vaccino contro la malaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo ha bisogno di buone notizie, e questa è una buona notizia", ha dichiarato David Marlow, amministratore delegato di Gavi, l'Alleanza per i vaccini. "Gavi è orgogliosa che la nostra Alleanza di parti interessate, con i Paesi africani in prima linea, abbia deciso di investire nel vaccino contro la malaria come priorità di salute pubblica e che questo sostegno abbia contribuito alla disponibilità di un nuovo strumento che può salvare la vita di migliaia di bambini ogni anno. Siamo entusiasti di diffondere questo storico vaccino attraverso i programmi Gavi e di lavorare con i partner per garantire che venga fornito insieme ad altre misure vitali", ha aggiunto. "Questa potrebbe essere una vera e propria svolta nella nostra lotta contro la malaria", ha dichiarato la direttrice generale dell'Unicef, Catherine Russell. "L'introduzione dei vaccini è come aggiungere un giocatore di punta in campo. Con questo passo atteso da tempo, guidato dai leader africani, stiamo entrando in una nuova era nel campo della vaccinazione e del controllo della malaria, con la speranza di salvare la vita di centinaia di migliaia di bambini ogni anno", ha aggiunto. "Questo è un altro momento di svolta per i vaccini contro la malaria e per il controllo della malaria, e un raggio di luce in un periodo buio per tanti bambini vulnerabili nel mondo. La consegna dei vaccini contro la malaria a nuovi Paesi in Africa offrirà una protezione salvavita a milioni di bambini a rischio di malaria", ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Ma non dobbiamo fermarci qui. Insieme, dobbiamo trovare la volontà e le risorse per portare i vaccini contro la malaria su larga scala, in modo che un maggior numero di bambini possa vivere una vita più lunga e più sana", ha concluso. (Com)