Regno Unito: Hunt, fondo da 5,1 milioni di euro per attrarre maggiori investimenti in settori chiave

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, nella sua dichiarazione d'autunno ha affermato che il governo "metterà a disposizione 4,5 miliardi di sterline (5,1 milioni di euro) di sostegno nei cinque anni fino al 2030 per attirare investimenti in settori manifatturieri strategici". Hunt ha dichiarato: "Ciò include il sostegno di 2 miliardi di sterline per investimenti a zero emissioni nel settore automobilistico, qualcosa che è stato accolto calorosamente da Nissan e Toyota; 975 milioni di sterline per il settore aerospaziale, basandosi su decenni di successo di aziende come Airbus e Rolls Royce; e 520 milioni di sterline per rafforzare la forza di aziende farmaceutiche britanniche di livello mondiale come AstraZeneca e Gsk". (Rel)