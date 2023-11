© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, durante la sua dichiarazione d'autunno ha annunciato un finanziamento di 50 milioni di sterline (57,2 milioni di euro) nei prossimi due anni per aumentare il numero di tirocinanti nel settore dell'ingegneria e in "altri settori chiave per la crescita". (Rel)