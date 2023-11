Giappone: ministero Esteri russo, Aiea pronta a collaborare per analizzare acqua di Fukushima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha espresso la sua disponibilità a lavorare con la Russia per esaminare campioni di acqua rilasciata dalla centrale nucleare di Fukushima. Lo ha reso noto nel corso di una conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. La portavoce ha spiegato che la Russia ha presentato all'agenzia un elenco di laboratori che possono essere utilizzati per effettuare i controlli. "Insieme ai partner cinesi nel quadro dell'Aiea stiamo cercando dal Giappone (...) la manifestazione di un alto livello di trasparenza, fornendo agli Stati interessati l'accesso a tutte le informazioni di loro interesse in merito allo scarico dell'acqua (...) dall'impianto nucleare di Fukushima-1", ha sottolineato Zakharova. (Rum)