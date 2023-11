© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un Paese normale non sarebbe mai successo. Il cognato della presidente del Consiglio, il ministro Lollobrigida, quello dell'etnia italiana, avrebbe ottenuto per lui una fermata straordinaria del Frecciarossa. Se vero, deve dimettersi". Lo dichiara in una nota Sandro Ruotolo, esponente della Segreteria nazionale del Partito democratico.(Rin)