Speciale energia: la Nigeria fornirà Gnl alla Germania

- La Nigeria fornirà gas naturale liquefatto (Gnl) alla Germania, che investirà 500 milioni di dollari per progetti nel settore delle energie rinnovabili nel Paese dell'Africa occidentale. È quanto riferisce il settimanale “Die Zeit”, aggiungendo che una dichiarazione d'intenti sul Gnl è stata conclusa tra la società nigeriana Riverside Lng e quella tedesca Johannes Schuetze Energy Import. Dal 2026, la Nigeria fornirà alla Germania inizialmente 850 mila tonnellate di Gnl all'anno, che poi aumenteranno a 1,2 milioni. Il contratto tra Riverside Lng e Johannes Schuetze Energy Import è il primo sull'energia tra la Nigeria, nono Paese al mondo per riserve di gas, e la Germania, il più grande consumatore di questa fonte in Europa. Secondo le previsioni, il Gnl nigeriano coprirà il 2 per cento del fabbisogno tedesco. (Geb)