Speciale energia: Enel, firmato accordo per cessione asset di generazione in Perù

- La cessione è in linea con le Priorità Strategiche del Gruppo, che prevedono il riposizionamento di Enel su Paesi nei quali il Gruppo ha un potenziale di crescita più elevato e una presenza integrata, nello specifico Italia, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Cile e Colombia. Il Gruppo Enel è un operatore energetico leader in Perù dal 2007, attivo nel settore della distribuzione e fornitura di energia elettrica con circa 1,6 milioni di utenti finali a Lima Nord. Il Gruppo è attivo in Perù anche nel settore della produzione di energia elettrica, con oltre 2,4 GW di capacità installata, di cui la maggior parte da fonti rinnovabili, oltre che nei settori della generazione distribuita e dell’efficienza energetica (includendo anche servizi come illuminazione pubblica e demand response) nonché della mobilità elettrica. (Com)