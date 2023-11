Speciale energia: Legge Bilancio, Dombrovskis, continueremo a monitorare i conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione "continuerà a monitorare gli sviluppi del bilancio italiano" e durante la prossima primavera valuterà se è il caso di aprire una procedura per deficit eccessivo. Nel frattempo, il governo dovrà "tenersi pronto a prendere le misure necessarie" e dovrà stare ben attento a "non perdere lo slancio sulle riforme e gli investimenti del Pnrr perché le tempistiche per l'attuazione sono abbastanza cariche". Nel giorno del giudizio sulla manovra, Valdis Dombrovskis lancia - in una intervista alla "Stampa" un doppio un avvertimento al governo italiano. In merito ai punti più critici nella Finanziaria: "Non è pienamente in linea - osserva il commissario - con le nostre linee-guida di bilancio per quanto riguarda la crescita della spesa primaria netta. Questo è dovuto al fatto che, nel 2023, consideriamo un impatto delle spese significativo e molto più alto del previsto. Prendendo questo aspetto in considerazione, la spesa nel 2024 è superiore a quella raccomandata. Un altro elemento è legato alle misure per contrastare il caro-energia". "Nella manovra - continua - è effettivamente prevista una riduzione delle spese. Ma al tempo stesso vediamo che la spesa pubblica aumenta e questo vuol dire che nel 2024 i risparmi non vengono usati per ridurre il deficit, come avevamo chiesto, ma per finanziare altre spese". (Res)