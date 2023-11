Speciale energia: Egitto-Arabia Saudita, Riad punta a investire nei settori minerario e sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione delle camere di commercio saudite (Fscc) mira a investire nei settori minerario, upstream, sanitario e industriale in Egitto. Lo ha affermato Fayez al Harbi, vicepresidente della Fscc. "C'è una direttiva senza precedenti da parte delle leadership di Egitto e Arabia Saudita per creare investimenti in entrambi i Paesi. La delegazione saudita ha scoperto che la parte egiziana è seriamente intenzionata a risolvere le sfide e i problemi che devono affrontare gli investitori sauditi", ha detto Al Harbi, aggiungendo che "i ministri egiziani hanno confermato la soluzione immediata di tutti i problemi che devono affrontare gli investitori sauditi, e i problemi maggiori saranno sottoposti direttamente al governo e al presidente dello Stato". "L'energia rinnovabile è un terreno fertile in Egitto e abbiamo grande interesse a investire in questo settore nel prossimo futuro", ha proseguito, sottolineando che "è stato concordato di avviare progetti industriali con sistemi di cooperazione e partenariato con quote che vanno dal 40 per cento al 60 per cento con l’obiettivo di accedere ai mercati africani”. (Cae)