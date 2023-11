Napoli: Sarracino (Pd), interrogazione al governo per salvare il Goethe-Institut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un appello al governo Meloni per salvare dalla chiusura il Goethe-Institut di Napoli. Lo ha rivolto il deputato e membro della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino. ”Il Goethe-Institut ha formato migliaia di giovani nell'apprendimento della lingua tedesca. È da sempre uno dei luoghi protagonisti della vita culturale di Napoli, un punto di riferimento per tutto il Mezzogiorno. Per questo motivo ho presentato una interrogazione parlamentare ai ministri Tajani e Sangiuliano, affinché il governo possa attivarsi nel più breve tempo possibile per salvare e valorizzare una delle eccellenze culturali del nostro territorio”, ha dichiarato Sarracino.(Ren)