Ue: Parlamento boccia regolamento pesticidi

- Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha respinto la proposta di regolamento sulla riforma di utilizzo dei pesticidi. La proposta è stata bocciata con 299 voti contrari, 207 voti favorevoli e 121 astenuti. Respinto anche il ritorno in commissione Agricoltura del Parlamento europeo (Agri), con 324 voti contrari. Si chiude così la prima lettura legislativa sul regolamento. Adesso sta al Consiglio decidere se approvare il suo approccio generale, che poi potrà tornare, in seconda lettura al Parlamento Ue. L'Eurocamera, a quel punto, potrà emendare il testo approvato dal Consiglio, non più la proposta della Commissione, rigettata oggi. Il regolamento votato in aula prevedeva, tra le altre cose, la riduzione dell'uso di pesticidi chimici del 50 per cento entro il 2030, con norme più restrittive, fino al 65 per cento, per le sostanze definite come più pericolose. (Beb)