Medio Oriente: Ramaphosa accoglie con favore pausa umanitaria di 4 giorni a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha accolto con favore l'annuncio di una pausa umanitaria di quattro giorni nel conflitto a Gaza, elogiando il Qatar, l'Egitto e gli Stati Uniti per gli sforzi di mediazione che consentiranno il rilascio dei detenuti palestinesi e degli ostaggi israeliani, nonché per la fornitura di aiuti umanitari nella Striscia. “Come membro della comunità internazionale che difende la pace, la giustizia e lo stato del diritto internazionale in tutte le parti del mondo, il Sudafrica accoglie con favore l’accordo raggiunto", afferma Ramaphosa in una nota. “La mia speranza è che il raggiungimento di questa pausa rafforzi gli sforzi per porre fine definitivamente al conflitto attuale. Questa pausa, che purtroppo implica una possibile ripresa del conflitto ad un certo punto, deve essere accompagnata da sforzi instancabili per garantire una soluzione politica duratura della sfida decennale in Medio Oriente. Il popolo della Palestina, di Israele e le nazioni della regione devono lavorare insieme alla comunità internazionale per rafforzare i diritti, la pace e lo sviluppo sostenibile del popolo palestinese come parte della soluzione dei due Stati approvata multilateralmente”, conclude la dichiarazione. (Res)