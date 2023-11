Violenza donne: Frassinetti (Fd'I), fondamentale affrontare problema a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "è stato presentato il progetto 'Educare alle relazioni' che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha iniziato a redigere da tempo. È un piano necessario ed innovativo che affronta il tema della violenza psicologica e fisica sulle donne". Lo dichiara Paola Frassinetti, Sottosegretario all'Istruzioni ed al Merito, presente oggi alla conferenza stampa del Ministro Valditara. "I docenti dovranno soprattutto far capire ai bambini ed ai ragazzi che nessuno può togliere la libertà ad altri e che amare significa rispettare. Il progetto si sviluppa su più livelli ed è inserito nell'educazione civica dalle primarie alle superiori, inoltre, in ogni insegnamento si potrà attingere alla cultura del rispetto, soprattutto in riferimento alle materie umanistiche. Nelle scuole superiori sono previste iniziative specifiche articolate in gruppi di discussione, anche con il coinvolgimento degli studenti in prima persona", conclude. (Rin)