Roma: ubriaco danneggia autobus in via Naide e scappa, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si ripetono i danneggiamenti ai mezzi pubblici in servizio per le strade di Roma. Ieri è toccato ad un autobus del Tpl della linea 447 che, all’altezza dell’incrocio di via Naide con via Dameta, è stato danneggiato con una bottiglia di vetro lanciata da un passeggero. Un gesto fatto apparentemente senza un alcun motivo se non giustificato dallo stato di ebbrezza dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Santa Maria del Soccorso che, hanno raccolto la denuncia dell’autista e stanno indagando per identificare l’uomo che prima dell’arrivo dei Carabinieri si è allontanato. Quello odierno è soltanto l'ultimo degli episodi che ormai si ripetono con frequenza. Appena ieri è stato danneggiato con un calcio il tram della Linea 8. (Rer)