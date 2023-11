Energia: Ansaldo, accordo con Politecnico Torino, Azerenerji e Università Ada su centro formazione a Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istituire a Baku un centro di alta formazione in ambito energetico: è questa la finalità del memorandum d’intesa siglato nei giorni scorsi da Ansaldo Energia, Azerenerji Ojsc, Politecnico di Torino e Università Ada di Baku. Il documento – riferisce una nota – è stato firmato durante la visita della delegazione italiana nella capitale dell’Azerbaigian. Il centro di formazione, che includerà un polo didattico e un laboratorio, sorgerà all’interno della centrale elettrica “Shimal” gestita da Azerenerji. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto di collaborazione “Università Italia - Azerbaigian”, con l’obiettivo di preparare professionisti altamente qualificati sulle nuove tecnologie in ambito energetico, ma è anche un ulteriore passo nel percorso di collaborazione tra la Repubblica dell’Azerbaigian e la Repubblica Italiana. Proprio lo scorso febbraio Ansaldo Energia e Azerenerji hanno firmato un contratto per la fornitura di quattro turbine a gas AE94.3A che saranno il cuore dell’impianto a ciclo combinato "Azerbaijan", situato nella città di Mingachevir. (Com)