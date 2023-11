Energia: Oipe, possibile aumento al 12 per cento italiani in condizioni povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe salire fino al 12 per cento, rispetto all’8 per cento del 2021, il numero di famiglie italiane in povertà energetica nel 2024. Questo il dato che emerge dallo studio Oipe, Osservatorio italiano povertà energetica, presentato questa mattina durante la quinta Plenaria dei Firmatari del Manifesto "Insieme per contrastare la povertà energetica", l'iniziativa lanciata nel 2021 da Banco dell'energia. Tramite la valutazione del contesto macroeconomico nazionale e internazionale infatti, Oipe ha previsto un possibile picco del fenomeno che, nello scenario più critico, potrebbe far salire la percentuale di povertà energetica potenzialmente fino al 12 per cento nel 2024. Secondo l'ultimo rapporto Oipe, inoltre, sono le famiglie con minori quelle più interessate dal problema: nel 2021 erano il 9,3 per cento con un'incidenza 2,5 volte più alta nelle famiglie straniere e conun’ulteriore aggravarsi del fenomeno nel Mezzogiorno di oltre quattro volte rispetto alla media nazionale. L'appuntamento odierno è stata l'occasione per fare il punto sulla povertà energetica nel nostro Paese, per presentare i nuovi progetti e i nuovi firmatari del Manifesto, ma anche per tirare le fila su quanto fatto da Banco dell'energia dal 2016 fino a oggi: più di 10 milioni di euro raccolti e distribuiti, che hanno permesso il sostegno di più di 13.000 famiglie in oltre 70 progetti su tutto il territorio nazionale. Il rapporto evidenzia anche cine non sia diminuita la preoccupazione per l'aumento dei costi energetici: I’80 per cento degli intervistati teme i rincari in bolletta, un dato più alto del 6 percento rispetto a quanto rilevato da Ipsos a Maggio 2023, tornando sui livelli del 2021. (segue) (Com)