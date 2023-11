Energia: Oipe, possibile aumento al 12 per cento italiani in condizioni povertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine mette in mostra anche la necessità di non abbassare la guardia sulla sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito al fenomeno della povertà energetica: la familiarità con il termine si mantiene infatti stabile, arrivando a toccare circa un italiano su tre (circa il 30 per cento sa almeno di cosa si tratta). Capillarità sul territorio e un'attenzione particolare alle zone più difficili: queste le due direttrici che hanno guidato i progetti di Banco dell'energia finora e che trovano conferma nell'indagine Ipsos secondo cui il 75 per cento degli intervistati ritiene efficaci le iniziative avviate a contrasto della povertà energetica. Numeri in crescita rispetto a maggio 2023, come sono in crescita che ritengono utile che Banco dellenergia proponga iniziative per contrastare la povertà energetica nella propria comunità locale, ad esempio nel proprio quartiere o comune (69 per cento). “Con il nuovo corso del Banco abbiamo aperto la nostra governance a soggetti che condividono i nostri valori e la nostra mission e che, collaborando in iniziative che coinvolgono anche gli altri firmatari del Manifesto, ci permettono di ampliare la platea di famiglie vulneri sostenute dai nostri interventi”, ha sottolineato Alberto Martinelli, Presidente del Banco dell'energia, che ricorda anche “il sostegno diretto alle famiglie e all'educazIone energetica: oggi presentiamo progetti che consentano lo sviluppo di Comunità energetiche e solidali e di portare un beneficio duraturo si territori interessati". E proprio per continuare a diffondere aiuto economico e formativo sul tema della povertà energetica, sono stati presentati oggi alla Plenaria altri progetti che verranno realizzati nel 2024. In particolare Plenitude (Eni), dopo essere entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione di Banco dell'energia e aver supportato i progetti "Energia in periferia" di Napoli e Torino, a favore di 200 famiglie nel pagamento delle bollette energetiche emesse da qualunque operatore, sosterrà nuovi progetti rivolti a nuclei familiari in condizione di vulnerabilità sociale attraverso sostituzione degli elettrodomestici a bassa efficienza energetica. La Società contribuirà anche allo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali nel sud Italia. Allo stesso modo Edison, dopo aver donato al Banco dell'energia un milione di euro in impianti di produzione da fonti green per la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali, ha realizzato il primo progetto di Cers a Roma in collaborazione con Federconsumatori Lazio. (segue) (Com)