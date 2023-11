Energia: Oipe, possibile aumento al 12 per cento italiani in condizioni povertà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'impianto, ubicato sul tetto della Fondazione Istituto Leonarda Vaccari, produrrà 119.000 kWh all'anno con un risparmio dei costi del 57 per cento per la Comunità "Le Vele" che accoglie minori con gravi disabilità. Edison, dopo aver donato al Banco dell'energia un milione di euro in impianti di produzione da fonti green per la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali, ha realizzato, il primo progetto di CERS a Roma in collaborazione con Federconsumatori Lazio. L'impianto, ubicato sul tetto della Fondazione Istituto Leonarda Vaccari, produrrà 119.000 kWh all'anno con un risparmio dei costi del 57 per cento per la Comunità "Le Vele" che accoglie minori con gravi disabilità. Grazie a Edison, uno dei primi firmatari del Manifesto e membro del CdA della Fondazione Banco dell'energia, dopo Reggio Calabria, sarà finanziato il progetto "Energia in periferia" a Cagliari che andrà ad aggiungersi agli interventi già realizzati dal Banco a Milano, Roma, Reggio Calabria, Umbria, Napoli e Torino. Anche Iren, già firmataria del Manifesto "Insieme per contrastare la povertà energetica", ha annunciato il suo ingresso nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banco dell'energia. Iren, oltre ad abbracciare i valori e la mission del Banco di garantire un accesso all'energia sempre più inclusivo ed alla portata di tutti, si impegnerà economicamente per 300.000 euro, al fine di promuovere in prima persona una serie di progetti - in collaborazione con il Banco - che permetteranno di contrastare attivamente la povertà energetica in varie regioni d'Italia. Siglato anche l'accordo tra il Banco dell'energia e la Fondazione con il Sud che prevede la collaborazione nei territori del Meridione, con l'obiettivo di garantire una transizione energetica accessibile anche alle famiglie più vulnerabili.Una prima forma di collaborazione riguarderà il "Bando per le comunità energetiche e sociali al Sud", lanciato da Fondazione con il Sud nel 2022, attraverso un impegno pari a 300 mila euro. Banco dell'energia cofinanzierà il 50 per cento dei costi per impianti di energia rinnovabile o donerà pannelli fotovoltaici che permetteranno lo sviluppo di Cers in varie regioni del Sud Italia. Il Banco dell'energia, inoltre, metterà a disposizione il suo know-how tecnico in materia di efficientamento energetico, in particolare per ciò che riguarda gli strumenti tecnologici e l'impiantistica. (Com)