Lombardia: Saronno City Hub, approvato il progetto definitivo e cantieri dall’autunno 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza dei Servizi ha approvato il progetto definitivo di "Saronno City Hub". L'intervento, promosso da Ferrovienord e finanziato da Regione Lombardia con oltre 45 milioni di euro nell'ambito del Contratto di Programma, prevede la realizzazione di un nuovo "Polo Infrastrutturale Tecnologico – Manutentivo", con la riqualificazione, razionalizzazione e riorganizzazione degli edifici e degli spazi utilizzati per le attività ferroviarie, oltre che la riqualificazione e il restyling della stazione di Saronno Centro e di alcune aree limitrofe con una serie di interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e di accessibilità per i viaggiatori e potenziare i vari sistemi di comunicazione (percorsi pedonali, piste ciclabili, attraversamenti ferroviari, parcheggi, ecc). Il progetto di Saronno si sviluppa nel contesto di Fili, il grande programma di riqualificazione urbana ed extraurbana, promosso da Regione Lombardia, Fnm, Ferrovienord e Trenord. I luoghi toccati dagli interventi sono le stazioni di Milano Cadorna, Milano Bovisa, Polo di Saronno e Busto Arsizio con le aree ad esse adiacenti, a cui si aggiungono la piantumazione di migliaia di alberi con Piantalalì e la creazione di una superstrada ciclabile tra la stazione di Milano Cadorna e Malpensa. "La conclusione dell'iter autorizzativo – commenta il presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna – dà il via alla fase realizzativa di un progetto che avrà un forte impatto urbanistico nella città di Saronno, attorno a uno degli snodi più importanti della rete di Ferrovienord. Grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia, potremo riqualificare gli edifici esistenti, conservando le testimonianze storiche dell'industrializzazione di fine '800, ammodernare ed efficientare dal punto di vista funzionale, energetico e gestionale i nostri spazi con la realizzazione di nuovi volumi e nuovi complessi edilizi". Il Polo Infrastrutturale Tecnologico – Manutentivo occupa complessivamente un'area di circa 36.400 mq. (segue) (Com)