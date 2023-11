Lombardia: Saronno City Hub, approvato il progetto definitivo e cantieri dall’autunno 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi riguardano sia la riqualificazione delle strutture esistenti, sia la costruzione di nuovi edifici. Queste le opere: costruzione un nuovo edificio dedicato agli uffici di Ferrovienord; realizzazione della nuova Sala Operativa Unica che unificherà le funzioni infrastrutturali centrali che gestiscono l'intera rete di Ferrovienord (Posto Centrale Movimento, Posto Centrale Impianti Elettrici, Posto Centrale Impianti Fissi, Posto Centrale Vigilanza); riorganizzazione e razionalizzazione dei magazzini e dei depositi dei materiali, dei laboratori e sedi delle squadre che attuano la manutenzione e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria; riqualificazione delle officine di manutenzione dei mezzi ferroviari collegate, tramite apposito fascio di binari, al resto della rete; ricollocazione del Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese in un'ottica di valorizzazione delle potenzialità attrattive, aggregative, didattiche e culturali del Museo stesso; miglioramento dell'accesso veicolare e ridistribuzione dei parcheggi a raso nonché realizzazione di parcheggi interrati per migliorare la qualità e la funzionalità degli spazi esterni; riqualificazione complessiva del sistema degli spazi aperti con il ridisegno del verde, delle superfici pavimentate, della viabilità interna; la messa in sicurezza degli accessi e una migliore identificazione dei percorsi interni al Polo infrastrutturale. Queste le opere previste: percorso ciclopedonale tra via Luini e il Santuario; riqualificazione dell'edificio della stazione e fabbricati limitrofi (restyling della stazione storica con la rimozione di alcune superfetazioni edilizie, completamento della pensilina del primo binaria, inserimento di due ascensori, barriere fonoassorbenti all'altezza dei binari tronchi 1 e 2); miglioramento dell'accesso di via Diaz al polo (ampliamento della sede stradale); percorso ciclopedonale di connessione tra via Molino e via Milano; realizzazione di nuovi spazi verdi e parcheggi su via Don Griffanti; realizzazione di una connessione pedonale in prossimità del ex-casello di via Piave. I prossimi passi prevedono l'indizione e l'aggiudicazione della gara d'appalto per la realizzazione delle opere. L'avvio dei lavori è previsto per settembre 2024 mentre la conclusione per dicembre 2027. Gli interventi sono finanziati da Regione Lombardia, nell'ambito del Contratto di Programma con Ferrovienord per un importo di oltre 45 milioni di euro. (Com)