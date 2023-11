Lazio: Sabatini (Fd'I), su Zona logistica semplificata, bene Angelilli su tavolo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salutiamo con grande favore la notizia relativa all'istituzione di un tavolo di lavoro presso la Regione Lazio con l'obiettivo di individuare un percorso utile a definire un progetto di istituzione della Zls (Zona logistica semplificata), avendo il Lazio i requisiti previsti dalle normative comunitarie". E' quanto dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini. "Ringraziamo l'assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli per essersi fatta promotrice dell'iniziativa, a seguito delle interlocuzioni di carattere istituzionale avute con il governo, in particolare con il Ministro della Coesione territoriale Raffaele Fitto. Per il Lazio l'istituzione della Zls può rappresentare una straordinaria opportunità di sviluppo, utile a rilanciare la competitività dei nostri territori attraverso una serie di interventi rivolti a favorire una sempre maggiore semplificazione amministrativa, un potenziamento delle reti infrastrutturali e maggiori possibilità di accesso agli investimenti e alle agevolazioni economiche. Positiva da questo punto di vista anche la proposta, avanzata sempre dall'assessore Angelilli all'interno della Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni, di valutare in seno alla prossima Legge di Bilancio la possibilità di estendere alle Zls, le procedure semplificate e le agevolazioni fiscali già previste per le Zes. Ora sarà importante costruire una valida proposta di Zls in collaborazione con i territori e con il sistema economico e produttivo regionale. Da parte del gruppo di Fratelli d'Italia ci sarà la massima volontà di lavorare con la Giunta e con i soggetti interessati per raggiungere l'obiettivo che consideriamo strategico per rendere i nostri territori sempre più competitivi e attrattivi a livello nazionale ed internazionale". (Com)