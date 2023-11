Sardegna: bambini scuole primarie protagonisti della Giornata della Trasparenza a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alunni di alcune quinte classi delle scuole primarie di Cagliari sono stati i protagonisti della terza giornata informativa della trasparenza in programma questa mattina al Municipio di Cagliari. Denominato "Le giornate della trasparenza - Conoscere il Comune", il progetto è stato predisposto dal Servizio Segreteria generale, Anticorruzione, Trasparenza e Contratti, con l'obiettivo di facilitare la comprensione del funzionamento dell'ente quale strumento attraverso il quale si può far maturare nei bambini il senso di appartenenza a una collettività, il rispetto delle regole di vita democratica e la consapevolezza dei propri diritti e doveri di cittadino. Per l'occasione è stato predisposto il materiale informativo, relativo all'attività del Comune di Cagliari, in particolare, al ruolo e alle funzioni degli organi comunali: Sindaco, Consiglio, Giunta e servizi comunali. (segue) (Rsc)