Agricoltura: da Florovivaisti Italiani-Cia appello ai giovani per svolta green, ma risolvere criticità (2)

- "È chiaro, quindi, che occorre intercettare i nuovi bisogni e le attività in espansione -ha detto il presidente nazionale dei Florovivaisti Italiani, Aldo Alberto- supportando gli agricoltori nei nuovi percorsi di sviluppo, a partire dalle nuove generazioni, che sono il futuro del settore ma oggi rappresentano appena il 10 per cento delle imprese agricole totali". A un comparto che si candida, però, a produrre non solo le materie prime per l'agroalimentare italiano, ma anche a proteggere l'ambiente, limitare gli effetti del clima e fare presidio sociale ad esempio con i Giardini terapeutici, "serve un appoggio chiaro dalle istituzioni, a casa e in Europa -ha continuato Alberto-. In un momento chiave come questo, insomma, è necessario, da un lato, che la Ue accolga le richieste agricole di promuovere una politica più graduale, realista e gestibile sulla riduzione dei fitofarmaci al 2030, anche per permettere il contrasto immediato delle nuove avversità; dall'altro, è fondamentale non demonizzare fattori di produzione imprescindibili per l'ortofloricoltura, come la torba, così come riuscire finalmente ad avere, dopo tanti tentennamenti, una legge quadro nazionale di riferimento che valorizzi il settore", soprattutto adesso che il Cdm ha approvato, in esame definitivo, il ddl di delega al Governo in materia. Proprio sulla legge per il florovivaismo, è intervenuto anche il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini: "Al florovivaismo italiano occorre una legge che qualifiche il ruolo, caratterizzi i diversi attori della filiera, garantisca certezza di norme e risorse adeguate -ha ribadito nelle conclusioni- per rinnovare le aziende e renderle pienamente sostenibili sia economicamente che ambientalmente e consentirgli di svolgere il ruolo sociale necessario". (Com)