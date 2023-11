Energia: Cattaneo (Enel), investiremo in reti in Ue dove norme permettono remunerazione equa e congrua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti delle reti si concentreranno sui nuovi allacciamenti e sull’aumento della qualità della resilienza. Investiremo in Europa, dove riceviamo prova che gli effetti normativi permettono una remunerazione equa e congrua sugli investimenti industriali". Lo ha detto l’ad di enel, Flavio Cattaneo intervenendo all’incontro con gli analisti. “Ieri - ha ricordato - il presidente dell’authority italiana, ha definito cruciale la remunerazione delle reti. Riteniamo quindi possano essere approvati rendimenti extra per alcuni progetti strategici e, prima di investire, attenderemo azioni concrete in questo senso”. (Rem)