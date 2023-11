Germania: “Faz”, l'Italia deve essere più di un partner junior

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia deve essere “più di un partner junior” per la Germania. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” nel commentare le consultazioni governative tra i due Paesi che si tengono oggi a Berlino. Guidato dal cancelliere Olaf Scholz e dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l'incontro culminerà con la conclusione del Piano d'azione per il rafforzamento delle relazioni tra Germania e Italia. L'intesa ha “uno status giuridico inferiore” al Trattato del Quirinale tra Italia e Francia “perché dovrebbe essere più flessibile, più pratico e più orientato al progetto, ma non per questo meno efficace”. In particolare, il Piano d'azione dovrebbe trasformare l'asse franco-tedesco essenziale per l'Ue in un “triangolo” con la partecipazione italiana. Ancora di più, per Berlino la rafforzata collaborazione con Roma potrebbe costituire un'alternativa a quella con Parigi, in cui non mancano le divergenze. In questa prospettiva, è centrale il ruolo che la difesa assume nel Piano d'azione. Leonardo vuole partecipare ai futuri progetti europei nei carri armati, che finora sono stati determinati principalmente dai concorrenti tedeschi e francesi. Inoltre, l'Esercito italiano prevede di ordinare carri armati Leopard 2A8 al gruppo per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw), sperando di ottenere in cambio un ordine per i suoi elicotteri da combattimento dalla Germania. (segue) (Geb)