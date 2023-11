Germania: “Faz”, l'Italia deve essere più di un partner junior (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un riavvicinamento italo-tedesco è possibile anche nella marina”, con Fincantieri interessata a “collaborare più strettamente con Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms)”, divisione per la difesa navale del conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp. La società intende cedere Tkms, ma l'operazione deve essere approvata dal governo federale, poiché si tratta di “alta tecnologia sensibile”. Intanto, Tkms e Fincantieri collaborano da tempo nella costruzione dei sottomarini di classe 212A. Un modello per l'ingresso del gruppo di Trieste nel settore navale di Thyssenkrupp potrebbe essere l'acquisizione effettuata da Leonardo nel 2021 del 25 per cento di Hensoldt, azienda per l'elettronica per la difesa tedesca di cui l'esecutivo di Berlino detiene la stessa quota. Con questa partecipazione, il governo federale ha inteso impedire l'acquisto di Hensoldt da parte del gruppo per la difesa francese Thales. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta di un esempio degli attriti tra Germania e Francia nell'industria militare, dove a Berlino “si pensa che con gli italiani sarebbe più facile”. (segue) (Geb)