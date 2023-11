Germania: “Faz”, l'Italia deve essere più di un partner junior (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tensioni in questo settore si registrano anche tra Italia e Francia. “Con l'appoggio tedesco”, il governo Meloni ha vietato all'azienda francese Safran di rilevare Microtecnica. Nel frattempo, Avio “si sente spesso lasciata indietro nell’attuale assetto societario a predominanza francese”. Italia e Germania sono anche avvicinate dal fatto che hanno entrambe una “grande industria manifatturiera, spesso orientata all'esportazione”. Inoltre, in entrambi i Paesi, “le piccole e medie imprese svolgono un ruolo importante”. In particolare, le aziende a conduzione familiare rappresentano l'87 per cento del totale in Italia e il 78 per cento in Germania, contribuendo all'occupazione rispettivamente per il 56 e il 42 per cento. Il mercato tedesco è poi la principale destinazione delle esportazioni italiane, mentre l'Italia è dopo il settimo per l'export della Germania. Tuttavia, in questo contesto, “le differenze non devono essere dimenticate”. Nella riforma del Patto di stabilità e crescita dell'Ue, “Roma sta lavorando in alleanza con Parigi contro Berlino per imporre regole più flessibili”. (Geb)