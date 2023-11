Lazio: Tiero (Fd'I), su Zona logistica semplificata sinergia per rilanciare imprese e territori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'assessore Angelilli "condividiamo il percorso intrapreso - dice Tiero -, le interlocuzioni con il ministro Fitto e l'apertura di un tavolo di lavoro presso la Regione. Noi parteciperemo sicuramente a questo tavolo necessario per definire una proposta di Zls, utile allo sviluppo e alla competitività, da concertare con i territori e il sistema economico ed imprenditoriale regionale. A pochi chilometri dai territori deindustrializzati del Lazio avremo imprese che potranno avvalersi di agevolazioni notevoli che le renderanno ben più competitive rispetto alle nostre. Non possiamo rischiare che si accentui il processo di delocalizzazione di imprese. Tutto questo va evitato in tempi brevissimi. Importante la comunicazione dell'assessore Angelilli, in merito alla presentazione di un emendamento alla prossima legge di bilancio, volto ad estendere le procedure semplificate e i benefici fiscali previsti per la Zes unica anche alle Zls, definendo allo stesso modo la copertura del credito d'imposta per entrambe. Sono dell'avviso che solo creando una sinergia tra commissione consiliare, assessorato e giunta regionale da una parte e governo dall'altra, si possano gettare le basi per ridare slancio alle nostre imprese e stabilizzare le loro prospettive di mercato". (Com)